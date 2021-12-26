Показательный номер Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России. Видео
17:58
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов представили показательный номер на гала-вечере чемпионата России.
Пара выступала под кавер песни «Beggin» в исполнении группы Maneskin.
Мишина и Галямов впервые стали чемпионами страны по фигурному катанию. По сумме короткой и произвольной программ спортсмены набрали 243.74 балла.
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