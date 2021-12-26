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Показательный номер Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России. Видео

17:58
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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов представили показательный номер на гала-вечере чемпионата России.

Пара выступала под кавер песни «Beggin» в исполнении группы Maneskin.

Мишина и Галямов впервые стали чемпионами страны по фигурному катанию. По сумме короткой и произвольной программ спортсмены набрали 243.74 балла.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры