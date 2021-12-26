Видео показательного номера двукратных чемпионов России в танцах на льду Степановой и Букина

Александра Степанова и Иван Букин представили показательный номер на чемпионате России.

Пара выступала под песню Льюиса Капальди «Someone You Loved».

Пара во второй раз подряд выиграла чемпионат страны. За ритм-танец и произвольный номер они набрали 223,37 балла.