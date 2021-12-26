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Видео показательного номера двукратных чемпионов России в танцах на льду Степановой и Букина

17:55
Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Александра Степанова и Иван Букин представили показательный номер на чемпионате России.

Пара выступала под песню Льюиса Капальди «Someone You Loved».

Пара во второй раз подряд выиграла чемпионат страны. За ритм-танец и произвольный номер они набрали 223,37 балла.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры