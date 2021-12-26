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Показательный номер чемпионки России Камилы Валиевой. Видео

18:01
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка России Камила Валиева выступила с показательным номером на гала-вечере в Санкт-Петербурге.

Она представила программу под саундтрек из фильма «Аватар».

За произвольную программу Валиева получила 193,10 балла. По итогам двух программ она набрала 283,48 балла.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры