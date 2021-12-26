Показательный номер чемпионки России Камилы Валиевой. Видео
18:01
Чемпионка России Камила Валиева выступила с показательным номером на гала-вечере в Санкт-Петербурге.
Она представила программу под саундтрек из фильма «Аватар».
За произвольную программу Валиева получила 193,10 балла. По итогам двух программ она набрала 283,48 балла.
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