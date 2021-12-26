Показательный номер чемпионки России Камилы Валиевой. Видео

Чемпионка России Камила Валиева выступила с показательным номером на гала-вечере в Санкт-Петербурге.

Она представила программу под саундтрек из фильма «Аватар».

За произвольную программу Валиева получила 193,10 балла. По итогам двух программ она набрала 283,48 балла.