Произвольная программа Михаила Коляды на чемпионате России. Видео
21:01
Михаил Коляда выступил с произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Он выполнил программу без падений, но допустил ошибку на четверном тулупе.
За произвольную программу он получил 189,44 балла. По сумме выступлений Коляда набрал 283,70 балла и занял второе итоговое место.
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