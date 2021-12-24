Произвольная программа Михаила Коляды на чемпионате России. Видео

Михаил Коляда выступил с произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Он выполнил программу без падений, но допустил ошибку на четверном тулупе.

За произвольную программу он получил 189,44 балла. По сумме выступлений Коляда набрал 283,70 балла и занял второе итоговое место.