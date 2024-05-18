«Зенит» потеряет очки в Грозном, а «Спартак» обыграет «Рубин». Прогнозы на 29-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин и экс-нападающий хоккейных «Спартака» и «Крыльев Советов», двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Олег Терехин — 2:0. «Динамо» отлично проводит конец сезона. Оно вырывает победы на последних секундах и лидирует в РПЛ. Думаю, динамовцы обыграют «Крылья Советов».

Александр Кожевников — 1:0. Думаю, что «Динамо» выиграет, оно борется за первое место. У бело-голубых будет сумасшедшая самоотдача.

Олег Терехин — 2:0. «Локомотив» победил в двух встречах подряд. Думаю, что в этом матче команда Галактионова заработает три очка.

Александр Кожевников — 2:0. «Локомотив» победит. Хорошая команда, конечно, есть спады, но сейчас она показывает нормальные результаты.

Олег Терехин — 2:1. «Сочи» уничтожил «Пари НН» в прошлом туре, у него еще есть шанс зацепиться за место в РПЛ. Думаю, что он им воспользуется и обыграет «Краснодар»

Александр Кожевников — 1:1. «Краснодару» после поражения от «Спартака» некуда отступать, как бы ему не потерять третье место. А «Сочи» борется за выживание. В этом матче будет битва.

Олег Терехин — 1:1. Битва за выживание. Ни «Оренбург», ни «Урал» не имеют права проигрывать в этой встрече, поэтому поставлю на боевую ничью.

Александр Кожевников — 1:0. Считаю, что «Урал» победит у себя дома. Команда с характером. Сейчас у нее сложное положение в таблице, но она должна взять три очка.

Олег Терехин — 1:0. «Спартак» не проигрывает при Слишковиче в РПЛ. Думаю, что команда победит с минимальным счетом, так как у «Рубина» крепкая оборона.

Александр Кожевников — 2:1. «Спартак» должен извиниться перед болельщиками после вылета из Кубка России. Поэтому жду его домашней победы над «Рубином».

Олег Терехин — 1:1. «Балтика» решает важную задачу — не вылететь из РПЛ, поэтому приложит все усилия, чтобы победить. Но у «Ростова» сильная команда, плюс фактор своего поля сыграет свою роль.

Александр Кожевников — 1:1. «Балтика» сейчас на подъеме, борьба за выживание в самом разгаре. Думаю, что будет ничья.

Олег Терехин — 1:1. «Зениту» предстоит сложный выезд в Грозный, права на ошибку нет, на кону чемпионство. Но думаю, что «Ахмат» сможет отобрать у гостей очки.

Александр Кожевников — 1:2. После поражения от ЦСКА в РПЛ «Зениту» некуда отступать. Его футболисты будут выкладываться на все сто процентов, поэтому жду их победы.

Олег Терехин — 0:1. ЦСКА должен достойно закончить сезон, команда будет выкладываться в двух оставшихся матчах чемпионата России

Александр Кожевников — 1:2. Даже учитывая нынешнюю форму ЦСКА, он сильнее «Пари НН» по классу. После Кубка России армейцы выглядят уставшими. Но думаю, команда Федотова победит.