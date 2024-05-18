«Зенит» потеряет очки в Грозном, а «Спартак» обыграет «Рубин». Прогнозы на 29-й тур РПЛ
«Динамо» — «Крылья Советов»
Олег Терехин — 2:0. «Динамо» отлично проводит конец сезона. Оно вырывает победы на последних секундах и лидирует в РПЛ. Думаю, динамовцы обыграют «Крылья Советов».
Александр Кожевников — 1:0. Думаю, что «Динамо» выиграет, оно борется за первое место. У бело-голубых будет сумасшедшая самоотдача.
«Локомотив» — «Факел»
Олег Терехин — 2:0. «Локомотив» победил в двух встречах подряд. Думаю, что в этом матче команда Галактионова заработает три очка.
Александр Кожевников — 2:0. «Локомотив» победит. Хорошая команда, конечно, есть спады, но сейчас она показывает нормальные результаты.
«Сочи» — «Краснодар»
Олег Терехин — 2:1. «Сочи» уничтожил «Пари НН» в прошлом туре, у него еще есть шанс зацепиться за место в РПЛ. Думаю, что он им воспользуется и обыграет «Краснодар»
Александр Кожевников — 1:1. «Краснодару» после поражения от «Спартака» некуда отступать, как бы ему не потерять третье место. А «Сочи» борется за выживание. В этом матче будет битва.
«Урал» — «Оренбург»
Олег Терехин — 1:1. Битва за выживание. Ни «Оренбург», ни «Урал» не имеют права проигрывать в этой встрече, поэтому поставлю на боевую ничью.
Александр Кожевников — 1:0. Считаю, что «Урал» победит у себя дома. Команда с характером. Сейчас у нее сложное положение в таблице, но она должна взять три очка.
«Спартак» — «Рубин»
Олег Терехин — 1:0. «Спартак» не проигрывает при Слишковиче в РПЛ. Думаю, что команда победит с минимальным счетом, так как у «Рубина» крепкая оборона.
Александр Кожевников — 2:1. «Спартак» должен извиниться перед болельщиками после вылета из Кубка России. Поэтому жду его домашней победы над «Рубином».
«Ростов» — «Балтика»
Олег Терехин — 1:1. «Балтика» решает важную задачу — не вылететь из РПЛ, поэтому приложит все усилия, чтобы победить. Но у «Ростова» сильная команда, плюс фактор своего поля сыграет свою роль.
Александр Кожевников — 1:1. «Балтика» сейчас на подъеме, борьба за выживание в самом разгаре. Думаю, что будет ничья.
«Ахмат» — «Зенит»
Олег Терехин — 1:1. «Зениту» предстоит сложный выезд в Грозный, права на ошибку нет, на кону чемпионство. Но думаю, что «Ахмат» сможет отобрать у гостей очки.
Александр Кожевников — 1:2. После поражения от ЦСКА в РПЛ «Зениту» некуда отступать. Его футболисты будут выкладываться на все сто процентов, поэтому жду их победы.
«Пари НН» — ЦСКА
Олег Терехин — 0:1. ЦСКА должен достойно закончить сезон, команда будет выкладываться в двух оставшихся матчах чемпионата России
Александр Кожевников — 1:2. Даже учитывая нынешнюю форму ЦСКА, он сильнее «Пари НН» по классу. После Кубка России армейцы выглядят уставшими. Но думаю, команда Федотова победит.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4