«Не уверен, что хотел бы оказаться на месте партнерши». Тарасова и Морозов — о чемпионате России
Евгения Тарасова и Владимир Морозов поделились впечатлениями от проката в произвольной программе на чемпионате России и рассказали о том, что их восхищает друг в друге.
— Как прошел ваш прокат?
Евгения: — Все сегодня боролись, все молодцы. У нас были и положительные, и отрицательные моменты. Зная свои ошибки, будем работать дальше. Это промежуточный этап. «Главное, что есть положительный моменты.
— Что вас восхищает друг в друге?
Владимир: — Меня в Жене восхищает героизм. Парницы делают невероятные элементы на высоте 2-3 метров они пролетают полкатка и выезжают на одну ногу. Если вдуматься, то человеку вообще непонятно, как это. Я вот сам задумываюсь и не уверен, что, если бы был на месте Жени, мне бы понравилось. Не сказал бы, что хотел бы попробовать.
Евгения: — Меня в Вове восхищают целеустремленность, упорство и терпение.
Тарасова и Морозов за произвольную программу получили 149.52 балла. По итогу двух прокатов пара набрала 228.20 балла и заняла третье место на чемпионате России.
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