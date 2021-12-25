Евгения Тарасова и Владимир Морозов поделились впечатлениями от проката в произвольной программе на чемпионате России и рассказали о том, что их восхищает друг в друге.

— Как прошел ваш прокат?

Евгения: — Все сегодня боролись, все молодцы. У нас были и положительные, и отрицательные моменты. Зная свои ошибки, будем работать дальше. Это промежуточный этап. «Главное, что есть положительный моменты.

— Что вас восхищает друг в друге?

Владимир: — Меня в Жене восхищает героизм. Парницы делают невероятные элементы на высоте 2-3 метров они пролетают полкатка и выезжают на одну ногу. Если вдуматься, то человеку вообще непонятно, как это. Я вот сам задумываюсь и не уверен, что, если бы был на месте Жени, мне бы понравилось. Не сказал бы, что хотел бы попробовать.

Евгения: — Меня в Вове восхищают целеустремленность, упорство и терпение.

Тарасова и Морозов за произвольную программу получили 149.52 балла. По итогу двух прокатов пара набрала 228.20 балла и заняла третье место на чемпионате России.