Чемпионат России: произвольная программа Валиевой, Трусовой и других. Live

В субботу, 25 декабря, в Санкт-Петербурге продолжился чемпионат России по фигурному катанию.

В третий соревновательный день женщины выступят с произвольными программами. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.

1. Ксения Гущина — 118,01

Итог

1. Ксения Гущина — 171,62

Первая разминка

2. Арина Онищенко

3. Полина Свириденко

4. Вероника Яметова

5. Вероника Петеримова

6. Валерия Шульская

Вторая разминка

7. Анастасия Морозова

8. Софья Самодурова

9. Анастасия Зинина

10. Майя Хромых

11. Ксения Синицына

12. Елизавета Туктамышева

Третья разминка

13. Аделия Петросян

14. Александра Трусова

15. Софья Самоделкина

16. Софья Муравьева

17. Анна Щербакова

18. Камила Валиева

Положение после короткой программы

1. Камила Валиева — 90,38

2. Анна Щербакова — 81,46

3. Софья Муравьева — 80,87

4. Софья Самоделкина — 76,74

5. Александра Трусова — 74,21

6. Аделия Петросян — 73,29

7. Елизавета Туктамышева — 71,28

8. Ксения Синицына — 70,75

9. Майя Хромых — 69,36

10. Анастасия Зинина — 68,94

11. Софья Самодурова — 68,30

12. Анастасия Морозова — 62,28

13. Валерия Шульская — 61,63

14. Вероника Петеримова — 61,18

15. Вероника Яметова — 59,72

16. Полина Свириденко — 59,05

17. Арина Онищенко — 57,51

18. Ксения Гущина — 53,61

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию // Кваксель — новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании