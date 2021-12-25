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«Это феерия какая-то!» Бестемьянова высказалась о чемпионстве Мишиной и Галлямова

18:29
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление пар на чемпионате России, прошедшем в Санкт-Петербурге.

«Сначала абсолютно феноменально откатались Бойкова с Козловским. Казалось, что лучше и быть не может, а потом вышли Мишина с Галлямовым и откатались еще лучше. Это феерия какая-то, ошеломляющий успех! Конечно, это успех Тамары Москвиной и всей ее тренерской группы. Хочу ее поздравить, я в полном восторге.

Для доминирования наших спортивных пар все и делается, Тамара Николаевна просчитывает абсолютно все. Дай бог, чтобы обе наши пары выступили так же прекрасно на Олимпийских играх в Пекине», — цитирует Бестемьянову «Чемпионат».

Победителями турнира стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набрав 243,74 балла. Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/figureskating/news-4556839-eto-feeriya-kakaya-to-oshelomlyayusche-bestemyanova-o-chempionstve-mishinoj-i-gallyamova.html

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Виктория Кравченко все материалы автора
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