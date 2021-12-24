Бестемьянова: «Степанова и Букин на равных соревнуются с Синициной и Кацалаповым»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу Александры Степановой и Ивана Букина в танцах на льду на чемпионате России.

«Очень довольна прокатом Степановой и Букина и в ритмическом танце, и в произвольном. Это было просто прекрасно, лучшие прокаты! Очень прибавили ребята, если сравнивать с прошлыми стартами. Растут, это приятно видеть. Степанова и Букин на равных соревнуются с Синицыной и Кацалаповым. Почему-то есть тенденция в олимпийский сезон выводить одну пару вперед. Не дают соревноваться. Желаем здоровья Никите Кацалапову. Уверена, что они поднимутся и будут кататься на Европе и Олимпиаде. Дай Бог увидеть красивые соревнования», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Пара заняла первое место по итогам произвольного танца, набрав 134,61 балла. На счету Степановой и Букина 223,37 балла по сумме ритм-танца и произвольного танца.

Серебряными призерами чемпионата России стали Диана Дэвис и Глеб Смолкин, у которых 207,70 балла по сумме ритм-танца и произвольного танца. Бронза — у Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина (195,75 балла по сумме двух выступлений).