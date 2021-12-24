Степанова и Букин стали чемпионами России в танцах на льду во второй раз подряд
Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали чемпионами России в танцах на льду.
Пара заняла первое место по итогам произвольного танца, набрав 134,61 балла. На счету Степановой и Букина 223,37 балла по сумме ритм-танца и произвольного танца.
Отметим, что Степанова и Букин стали чемпионами страны во второй раз подряд, они выигрывали национальное первенство в сезоне-2020/21.
Серебряными призерами чемпионата России стали Диана Дэвис и Глеб Смолкин, у которых 207,70 балла по сумме ритм-танца и произвольного танца. Бронза — у Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина (195,75 балла по сумме двух выступлений).
Отметим, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов, лидировавшие после ритм-танца, снялись с произвольного танца из-за травмы Кацалапова на тренировке перед началом второго дня соревнований.
Фигурное катание
Санкт-Петербург
Чемпионат России
Танцы
Танцы. Произвольный танец
1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 134.61
2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 123,71
3. Елизавета Худайбердыева/Егор Базин (Россия) — 117,84
4. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия) — 117,63
5. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Россия) — 112,36
6. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) — 110,36
7. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) — 109,96
8. Елизавета Пасечник/Дмитрий Блинов (Россия) — 100,25
9. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 100,14
10. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Россия) — 99,91
11. Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев (Россия) — 94,65
12. Влада Павленина/Александр Алексаян (Россия) — 92,66
13. Ксения Ермакова/Владислав Пантелеев (Россия) — 67,18
14. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — снялись
Итоговое положение
1. Александра Степанова/Иван Букин — 223.37
2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин — 207,70
3. Елизавета Худайбердыева/Егор Базин — 195,75
4. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 195,65
5. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный — 187,19
6. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — 185,72
7. Арина Ушакова/Максим Некрасов — 180,23
8. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 179.50
9. Елизавета Пасечник/Дмитрий Блинов — 166,48
10. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 163,29
11. Влада Павленина/Александр Алексаян — 154,24
12. Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев — 152,49
13. Ксения Ермакова/Владислав Пантелеев — 112,17
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