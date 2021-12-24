Российский фигурист Никита Кацалапов поделился подробностями о своей травме на чемпионате России и обратился к болельщикам с просьбой поддержать его.

«Друзья, уже многие знают, что мы снялись с произвольной программы. Это вынужденное решение. Я хочу его объяснить. Еще утром на тренировке мы шикарно катались, парили надо льдом и кайфовали. Но в конце проката я понял, что если сделаю сегодня еще один подъем — на 100% больше не разогнусь. Обострилась старая травма спины, и мы испугались, что я снова выпаду недели на три. Так уже было. Но перед Олимпиадой этого допустить просто нельзя.

Поэтому было принято решение сняться с сегодняшних соревнований. Нам очень жаль, что так получилось. Это реально очень трудное решение, потому что мы просто в прекрасной форме! Мы продемонстрировали это вчера. Все судья, тренеры, зрители это видели. Мы получили много замечательных отзывов. И мы понимали, что можем взять эту медаль. Мы приехали за ней.

Но вот так сложилось. Тут нет ничьей вины. Я делал все, что от меня зависит, и буду делать дальше, и даже больше, как всегда. Мы очень хотели сегодня показать, как улучшили нашу произвольную программу, очень хотели ее прокатать. Но случилось так как случилось. С завтрашнего дня я буду восстанавливать спину, чтобы к главным стартам быть в форме. Ребят, от вас всегда идет нереальная поддержка, но сейчас она нам прям очень нужна! Как никогда", — написал у себя в Instagram Кацалапов.

Кацалапов в паре с Викторией Синициной лидировали после ритм-танца с результатом 93,61 балла. Спортсмены не смогли выступить с произвольным танцем и опустились на последнее, 14-е место. Чемпионами России стали Александра Степанова и Иван Букин, набравшие 223,37 балла по сумме двух программ.