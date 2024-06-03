Metaratings: «Спартак» готов рассмотреть предложения по Соболеву от 20-22 миллионов евро

«Спартак» готов вести переговоры по форварду Александру Соболеву при предложении от 20-22 миллионов евро, утверждает Metaratings.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что в услугах 27-летнего нападающего заинтересован «Зенит». В контракте Соболева с красно-белыми прописана сумма выкупа для команд РПЛ в размере 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Соболев провел за «Спартак» 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач. Он выступает за красно-белых с 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 8 миллионов евро.