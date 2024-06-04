Медведев пообещал превзойти рекорд «Спартака» в юбилейном сезоне

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу в Суперфинале FONBET Кубка России над «Балтикой» (2:1).

— Несмотря на все сложности, троечку (три трофея) выбили, — приводит слова Медведева «РБ Спорт». - Конкуренция усиливается. Наши конкуренты работают. Любая команда против «Зенита» выходит с единственной целью — отнять очки, выиграть. Поэтому у нас 7 поражений, 6 ничьих, но нам удалось в последнем туре обойти всех.

— Вы сравнялись со «Спартаком» по числу побед подряд в чемпионате. Остался один шаг, чтобы превзойти.

— Как раз мы это сделаем в юбилейном сезоне.

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.