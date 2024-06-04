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Медведев пообещал превзойти рекорд «Спартака» в юбилейном сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу в Суперфинале FONBET Кубка России над «Балтикой» (2:1).

— Несмотря на все сложности, троечку (три трофея) выбили, — приводит слова Медведева «РБ Спорт». - Конкуренция усиливается. Наши конкуренты работают. Любая команда против «Зенита» выходит с единственной целью — отнять очки, выиграть. Поэтому у нас 7 поражений, 6 ничьих, но нам удалось в последнем туре обойти всех.

— Вы сравнялись со «Спартаком» по числу побед подряд в чемпионате. Остался один шаг, чтобы превзойти.

— Как раз мы это сделаем в юбилейном сезоне.

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/my-e-to-sdelaem-v-yubilejnom-sezone-aleksandr-medvedev-o-tom-chto-zenit-prevzojdet-rekord-spartaka/
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
1
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Динамо

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Зенит

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да Силва Виллиан Роша

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