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Сегодня, 11:03

РБК: «Зенит» провел предварительные переговоры с агентом Соболева

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» провел предварительные переговоры с агентом нападающего «Спартака» Александра Соболева Павлом Андреевым на предмет возможного перехода его клиента, сообщает РБК.

По информации источника, сине-бело-голубые ищут игрока для усиления атаки. Официального запроса о покупке 27-летнего россиянин в «Спартак» пока не поступало.

Сообщается, что в контракте Соболева прописана сумма отступных для российских клубов в размере 30 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 нападающий сыграл за «Спартак» 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Источник: РБК
Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

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Пари Нижний Новгород

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