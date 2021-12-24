Чемпионат России, короткая программа женщин: прямая трансляция Первого канала

В пятницу, 24 декабря, в Санкт-Петербурге продолжится чемпионат России по фигурному катанию.

Во второй соревновательный день женщины выступят с короткими программами. Начало — 18.20 по московскому времени, прямую трансляцию можно смотреть на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию // Кваксель — новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании