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Чемпионат России, короткая программа женщин: прямая трансляция Первого канала

17:00
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В пятницу, 24 декабря, в Санкт-Петербурге продолжится чемпионат России по фигурному катанию.

Во второй соревновательный день женщины выступят с короткими программами. Начало — 18.20 по московскому времени, прямую трансляцию можно смотреть на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию // Кваксель — новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры