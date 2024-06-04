Расстаться с Федотовым — правильное решение ЦСКА. В футболе прошлые заслуги не считаются
ЦСКА решил все-таки уволить Владимира Федотова. Мои коллеги Игорь Рабинер и Виктор Ладненко уже назвали это ошибкой. Аргументы такие: скамейка короткая, много травм, а год назад тренер выдал лучшие результаты в современной истории клуба — второе место и кубок, так что трогать не стоило.
Не соглашусь. Считаю, решение о расставании назрело. Да, Федотов действительно провел сильный первый сезон в ЦСКА. Только укрепил репутацию отличного специалиста, которую заработал в «Оренбурге» и особенно в «Сочи». Южане при нем также добились исторического успеха: второе место для них — нечто невероятное.
Планку Владимир Валентинович сам же для себя задрал очень высоко. И ее не удержал. Нынешний сезон вышел провальным. Ниже нынешнего шестого места ЦСКА с 2001 года не опускался. Понятно, сейчас это не тот гегемон, что был в эпоху расцвета Березуцких, Игнашевича, Карвалью и Вагнера, когда любой исход, кроме золота, считался неудачей. Но все же и нет ощущения, что Федотов выжал в этом сезоне максимум из возможностей футболистов.
Один факт: по оценке сайта Transfermarkt, у армейцев четвертый по стоимости состав. Даже при всей скудости скамейки. Дороже у «Зенита», «Краснодара» и «Спартака». Дешевле у «Динамо» и «Локо», финишировавших выше. Акинфеев в воротах. Келлвен, Гайич, Мойзес, Дивеев, Роша плюс Агапов — шикарный выбор в обороне. Зделар, Мендес, Обляков, Файзуллаев, травмированный Мухин — вполне добротный в полузащите. Чалов, Давила, Заболотный, Мусаев — крепкая атака. Резервисты проседают, вопросов нет, но игрок сборной Чили Давила иногда выходил на 1-4 минуты. Это точно про команду, которой замены нужны как воздух?
При этом ЦСКА не свалился на шестую строчку в самой концовке — он вышел из борьбы за медали задолго до финиша. Сезон мог спасти только кубок — и здесь не удалось повторить прошлогодний успех.
Но дело не только и даже не столько в результатах, сколько в том, как развиваются события у красно-синих. У кого-то из вас есть ощущение, что в следующем чемпионате армейцы с Федотовым во главе прибавили бы? У меня — нет. За счет чего? Что тренер бы такое радикальное предпринял, чтобы команда заиграла новыми красками, начала новую жизнь? Нет, такое нельзя исключать, например, если ожидать два-три мощных трансфера, но все последние годы говорят, что кадровой революции не будет. Состав останется плюс-минус тем же. Если еще не ослабнет с уходом, например, Чалова, который рвется за границу и с большим трудом переподписал соглашение всего на полгода. Не молодеет Акинфеев. Посматривает куда-то на сторону Роша. Да и Файзуллаев настолько прибавил, что топ-клубы могут уже нынешним летом сделать предложение, от которого не отказываются.
В любом случае шансы на какой-то прорыв невелики. Есть ощущение, что и команда нуждается в свежем подходе. Федотов любит дисциплину, на короткой дистанции это дает эффект за счет возросшей самоотдачи. Но постепенно футболисты устают от муштры, начинает возникать недовольство. Скамейка ведь стала короче в том числе и из-за отстранения Карраскаля. Да и с Мединой не все было идеально.
По всем перечисленным причинам я гораздо легче себе представлял под руководством Федотова дальнейшее скатывание ЦСКА, чем новый взлет. А вот свежие для команды идеи, например, Марко Николича могут вдохнуть в команду жизнь, добавить огня, дать импульс. Гарантий, естественно, нет, но шанс на успешный сезон, на мой взгляд, все же выше.
Ну а Федотов точно не пропадет. Репутация в России у него отменная даже после одного неудачного сезона.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4