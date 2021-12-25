Мишина — Галлямов и Бойкова — Козловский превзошли мировой рекорд на чемпионате России
17:44
Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Они выиграли соревнования с результатом 243,74 балла. Этот результат выше мирового рекорда, однако он не будет зафиксирован официально.
Отметим, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые заняли второе место, также превзошли мировое достижение, набрав 239,87 балла.
Мировой рекорд официально принадлежит китайской паре Вэньцзинь Суй и Цун Хань (234,84 балла).
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