Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Они выиграли соревнования с результатом 243,74 балла. Этот результат выше мирового рекорда, однако он не будет зафиксирован официально.

Отметим, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые заняли второе место, также превзошли мировое достижение, набрав 239,87 балла.

Мировой рекорд официально принадлежит китайской паре Вэньцзинь Суй и Цун Хань (234,84 балла).