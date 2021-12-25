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Мишина — Галлямов и Бойкова — Козловский превзошли мировой рекорд на чемпионате России

17:44
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Они выиграли соревнования с результатом 243,74 балла. Этот результат выше мирового рекорда, однако он не будет зафиксирован официально.

Отметим, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые заняли второе место, также превзошли мировое достижение, набрав 239,87 балла.

Мировой рекорд официально принадлежит китайской паре Вэньцзинь Суй и Цун Хань (234,84 балла).

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры