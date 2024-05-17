Американцу прочили звание первой звезды КХЛ. Гальченюк провалился в СКА и едет в Хабаровск
Алекс Гальченюк попал в КХЛ после громкого скандала на родине. Напомним, что он пьяным угодил в аварию, а затем, когда приехали полицейские, начал угрожать им. Его еще не привезли в участок, но «Аризона» уже разорвала контракт, и форвард с белорусскими корнями был обречен на то, чтобы отправиться в нашу лигу.
Все считали, что СКА, который подписал с ним контракт, повезло, ведь они сумели быстро договориться с третьим номером драфта 2012 года, который пусть и не реализовал себя в полной мере, но при этом имел за плечами приличную карьеру. Алекс очень неплохо смотрелся и в «Монреале» и во время первого прихода в «Аризону». Казалось, что он мог стать своим в «Торонто», но там что-то пошло не так.
Не забывали про него и в России. Три последних сезона его обхаживал «Салават Юлаев», предлагая хоккеисту приличные деньги, много игрового времени и отсутствие того давления, что есть в Северной Америке. Когда пришло время, Алекс выбрал СКА, и никто его не мог за это осуждать. 50 миллионов в первый год, 100 миллионов — во второй. Было очевидно, что потенциально по уровню он сильней многих ребят, выступающих в нашей лиге. Бывший одноклубник Алекса Михаил Мальцев, игравший за «Спартак», не сомневался, что Гальченюк станет звездой номер один в российском хоккее. С этим мнением были многие солидарны.
Все пошло не так с самого начала. В первых восьми встречах сезона Гальченюк не забросил ни одной шайбы. Делали скидку на адаптацию, на то, что петербуржцы неправильно подготовились к сезону, на то, что команда сильно изменилась и ей нужно время для того, чтобы хоккеисты почувствовали друг друга. Если вы помните, в начале чемпионата СКА вообще находился вне зоны плей-офф и над ним уже посмеивались.
К ноябрю Алекс, кажется, нашел свой стиль. Он регулярно набирал очки, его действиями на льду были довольны, а СКА стал поправлять свое турнирное положение. Но в декабре опять — как отрезало. Ни одной шайбы в десяти матчах, очень бледная игра, при этом на первый план выходили другие ребята, которые тащили команду, а Алекс был в тени.
После новогодних праздников Гальченюк уже стал игроком ротации. Плюс, насколько мне известно, на него постоянно давили, спрашивали, в чем причина такой плохой игры, а все это не добавляло уверенности в силах. Было заметно, что, появляясь на площадке, Алекс был зажат, чего-то постоянно боялся, и это сказывалось на его статистике.
Армейцы же набирали очки и стремились к Кубку Континента, а Алекс им совсем не помогал. Он не был худшим, но с зарплатой 50, а через год — 100 миллионов он должен был помогать команде намного больше . Кажется, что в петербургском клубе стали понимать, что поторопились с приглашением. Приговором же для Гальченюка стала серия плей-офф против «Автомобилиста». Один матч он вообще пропустил, в другом его посадили в запас, команда проиграла, и было понятно, что будут последствия.
Странно другое. Гальченюк расторг контракт с армейцами «по обоюдному согласию». Сделано это прежде всего затем, чтобы СКА не нарушил потолок зарплат перед новыми подписаниями. Причем слухи о том, что Гальченюк покинет Петербург, были известны давно, и как минимум три клуба были готовы принять форварда. И непонятно, что сделали в СКА, чтобы убедить игрока не ехать в московское «Динамо», «Ак Барс» или «Салават Юлаев», то есть к потенциальным конкурентам, а подписать годовое соглашение с «Амуром». Причем на меньшие деньги, что были в СКА. Не стоит ли тут что-то проверить, КХЛ?
И ведь Гальченюк никак не поможет хабаровскому клубу в сезоне. Нет, возможно, он будет стараться, но природу не обманешь. Александр Хохлачев потух за сезон и даже был готов пойти на серьезное понижение в контракте, лишь перебраться в другой регион. Думаю, что и Алекса ждет разочарование. Тем более в Хабаровске требуют, чтобы хоккеисты собирались на сборы раньше, чем положено по регламенту.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2