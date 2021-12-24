Хромых с ошибкой исполнила короткую программу на чемпионате России

Майя Хромых представила короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Она прыгнула двойной аксель, сольный тройной флип и каскад тройной лутц + двойной тулуп, который должен был быть тройным.

За прокат 15-летняя фигуристка получила 69,36 балла.