Хромых с ошибкой исполнила короткую программу на чемпионате России
20:30
Майя Хромых представила короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Она прыгнула двойной аксель, сольный тройной флип и каскад тройной лутц + двойной тулуп, который должен был быть тройным.
За прокат 15-летняя фигуристка получила 69,36 балла.
Читайте также
Мог стать первым чемпионом мира из СССР, но бросил все и уехал в Канаду. История фигуриста Четверухина
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю