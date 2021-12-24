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Хромых с ошибкой исполнила короткую программу на чемпионате России

20:30
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Майя Хромых представила короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Она прыгнула двойной аксель, сольный тройной флип и каскад тройной лутц + двойной тулуп, который должен был быть тройным.

За прокат 15-летняя фигуристка получила 69,36 балла.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры