Степанова — Букин: видео золотого проката произвольной программы на чемпионате России
20:10
Александра Степанова и Иван Букин выступили с произвольным танцем на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Спортсмены набрали 134,61 балла и заняли первое место по итогам произвольной программы.
Степанова и Букин выиграли чемпионат России, набрав 223,37 балла по сумме двух программ. Фигуристы стали чемпионами страны во второй раз подряд.
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры
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