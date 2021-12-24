Александра Степанова и Иван Букин выступили с произвольным танцем на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Спортсмены набрали 134,61 балла и заняли первое место по итогам произвольной программы.

Степанова и Букин выиграли чемпионат России, набрав 223,37 балла по сумме двух программ. Фигуристы стали чемпионами страны во второй раз подряд.