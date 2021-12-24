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Степанова — Букин: видео золотого проката произвольной программы на чемпионате России

20:10
Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Александра Степанова и Иван Букин выступили с произвольным танцем на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Спортсмены набрали 134,61 балла и заняли первое место по итогам произвольной программы.

Степанова и Букин выиграли чемпионат России, набрав 223,37 балла по сумме двух программ. Фигуристы стали чемпионами страны во второй раз подряд.

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры