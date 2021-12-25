Хромых расплакалась после проката на чемпионате России

Ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых не смогла сдержать слез после проката произвольной программы на чемпионате России.

Хромых один раз упала, с тройного риттбергера, и едва не упустила четверной сальхов, сделав его на — 3,5. После проката она расплакалась, но в kiss-and-cry уже улыбалась. Отметим, что окончание проката Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе также встретили улыбкой.

Несмотря на ошибки, Хромых — действующий лидер чемпионата с 217,18 балла.