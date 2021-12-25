Хромых провалила произвольную программу на чемпионате России
19:35
Фигуристка Майя Хромых неудачно исполнила произвольную программу на чемпионате России.
Она прыгнула четверной сальхов с ошибкой на выезде (коснулась льда рукой), далее сделала четверной тулуп + тройной тулуп, упала с тройного риттбергера. Далее исполнила двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц.
15-летняя Хромых набрала за свой прокат 147,82 балла (217,18 по сумме).
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