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Хромых провалила произвольную программу на чемпионате России

19:35
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Фигуристка Майя Хромых неудачно исполнила произвольную программу на чемпионате России.

Она прыгнула четверной сальхов с ошибкой на выезде (коснулась льда рукой), далее сделала четверной тулуп + тройной тулуп, упала с тройного риттбергера. Далее исполнила двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц.

15-летняя Хромых набрала за свой прокат 147,82 балла (217,18 по сумме).

Произвольная программа женщин на чемпионате России: кто победит и заберет медали? Live

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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