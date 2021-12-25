Москвина пошутила, что ее коллега-тренер пропил голос

Заслуженный тренер России Тамара Москвина прокомментировала журналистам итоги парных соревнований на чемпионате России. Две ее пары, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, взяли золото и серебро соответственно.

— Как прокомментируете результат?

Артур Минчук: — Я не смогу ничего сказать, у меня голоса нет.

— Тамара Николаевна, каким словом охарактеризуете произошедшее?

— Это восторг, восторг зрителей. Это было самое главное, чтобы мы хотели. Чтобы они взорвались от аплодисментов.

— Вы и ожидали, что все так произойдет? Золото и серебро.

— Конечно! Мы это готовили. Все те, кто входил во дворец — мы им говорили: «Садитесь и хлопайте!» Иначе не пустят.

— Обе ваши пары в оптимальной форме подошли к чемпионату России, как удалось этого добиться?

— Чемпионат России — главный старт сезона. Так, давайте наших чемпионов поздравим. С четвертого места! (прервалась на поздравления и объятия проходящим мимо Мишиной и Галлямову, которые сказали: «Мы чемпионы!»)

— Ваши пары по-разному реагировали...

— А как они реагировали?

— Саша и Дима — будто выиграли Олимпиаду, Настя и Саша — спокойно.

— Вот на Олимпиаде когда выиграем, будем по-другому реагировать.

— Артур сорвал голос. Тамара Николаевна, давно вы срывали голос последний раз?

— Да нет... У нас на тренировках никто не кричит. Так что думаю, он его просто пропил, и все. Не сорвал. (смеется) Но еще рано. Еще же не праздновали.