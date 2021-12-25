Дюамель: «Туктамышева провалилась, когда баллы нужны были ей больше всего»

Двукратная чемпионка мира в парном катании канадская фигуристка Мейган Дюамель прокомментировала неудачное выступление Елизаветы Туктамышевой во время короткой программы на чемпионате России. По словам олимпийской чемпионки в командном первенстве, россиянка ошиблась в самый нужный момент.

«Этот вид спорта настолько жесток. Туктамышева в этом сезоне классно откатывала каждую короткую программу, но провалилась, когда баллы нужны были ей больше всего», — написала Дюамель в Twitter.

Напомним, 25-летняя Туктамышева после тройного акселя и после короткой программы расположилась на седьмой строчке.

Чемпионат России является отборочным на предстоящие Олимпийские игры в Пекине.