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Чемпионат России по фигурному катанию: время начала и где смотреть прямую трансляцию произвольной программы женщин

10:15
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 25 декабря, в Санкт-Петербурге состоится третий соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию.

В 18.00 по московскому времени женщины выступят с произвольными программами.

После короткой программы у женщин лидирует Камила Валиева, набравшая 90 баллов. Второй стала Анна Щербакова после того, как у Софьи Муравьевой вычли один балл. Подробнее об этом — здесь.

Трансляцию произвольной программы у женщин можно смотреть в прямом эфире на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию //
Кваксель — новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании

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Сергей Ревенко все материалы автора
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