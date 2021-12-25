Чемпионат России по фигурному катанию: время начала и где смотреть прямую трансляцию произвольной программы женщин

Сегодня, 25 декабря, в Санкт-Петербурге состоится третий соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию.

В 18.00 по московскому времени женщины выступят с произвольными программами.

После короткой программы у женщин лидирует Камила Валиева, набравшая 90 баллов. Второй стала Анна Щербакова после того, как у Софьи Муравьевой вычли один балл. Подробнее об этом — здесь.

Трансляцию произвольной программы у женщин можно смотреть в прямом эфире на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию //

Кваксель — новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании