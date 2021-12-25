Чемпионат России по фигурному катанию: время начала и где смотреть прямую трансляцию произвольной программы женщин
10:15
Сегодня, 25 декабря, в Санкт-Петербурге состоится третий соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию.
В 18.00 по московскому времени женщины выступят с произвольными программами.
После короткой программы у женщин лидирует Камила Валиева, набравшая 90 баллов. Второй стала Анна Щербакова после того, как у Софьи Муравьевой вычли один балл. Подробнее об этом — здесь.
Трансляцию произвольной программы у женщин можно смотреть в прямом эфире на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.
Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию //
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