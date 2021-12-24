Дэвис — Смолкин: видео проката произвольной программы на чемпионате России
19:41
Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили с произвольным танцем на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Спортсмены набрали 123,71 балла за свой прокат.
Дэвис и Смолкин стали серебряными призерами чемпионата России, набрав 207,70 балла по сумме двух программ. Золото завоевали Александра Степанова и Иван Букин (223,37), они выиграли национальное первенство второй раз подряд.
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры
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