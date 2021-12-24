Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили с произвольным танцем на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Спортсмены набрали 123,71 балла за свой прокат.

Дэвис и Смолкин стали серебряными призерами чемпионата России, набрав 207,70 балла по сумме двух программ. Золото завоевали Александра Степанова и Иван Букин (223,37), они выиграли национальное первенство второй раз подряд.