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Дэвис — Смолкин: видео проката произвольной программы на чемпионате России

19:41
Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили с произвольным танцем на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Спортсмены набрали 123,71 балла за свой прокат.

Дэвис и Смолкин стали серебряными призерами чемпионата России, набрав 207,70 балла по сумме двух программ. Золото завоевали Александра Степанова и Иван Букин (223,37), они выиграли национальное первенство второй раз подряд.

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры