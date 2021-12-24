Туктамышева упала с тройного акселя в короткой программе на чемпионате России
19:38
Елизавета Туктамышева с ошибкой исполнила короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию.
Она упала с тройного акселя, затем прыгнула тройной лутц в каскаде с двойным тулупом, который должен был быть тройным, а затем чисто исполнила сольный тройной флип.
За прокат Туктамышева получила 71,28 балла и занимает седьмое промежуточное место.
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