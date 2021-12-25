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Чемпионат России: произвольная программа спортивных пар. Live

15:40
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В субботу, 25 декабря, в Санкт-Петербурге продолжится чемпионат России по фигурному катанию.

В третий соревновательный день спортивные пары выступят с произвольными программами. Начало — в 15.30 по по московскому времени, прямую трансляцию можно смотреть на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.

Действующими чемпионами России в парном катании являются Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

1. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 128,06

2. Екатерина Гейниш — Илья Миронов — 110,55

Итог

1. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 187,94

2. Екатерина Гейниш — Илья Миронов — 176,33

Первая разминка

3. Екатерина Петушкова — Евгений Маликов

4. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков

Вторая разминка

5. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

6. Карина Акопова — Никита Рахманин

7. Ясмина Кадырова — Иван Бальченко

8. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин

Третья разминка

9. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев

10. Евгения Тарасова — Владимир Морозов

11. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

12. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

Положение после короткой программы

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 83,74
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 82,84
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 78,68
4. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 76,26
5. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 75,40
6. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 73,77
7. Карина Акопова/Никита Рахманин — 73,06
8. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 71,35
9. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 68,44
10. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов — 67,27
11. Екатерина Гейниш/Илья Миронов — 65,78
12. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 59,88

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию // Кваксель — новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры