Чемпионат России: произвольная программа спортивных пар. Live
В третий соревновательный день спортивные пары выступят с произвольными программами. Начало — в 15.30 по по московскому времени, прямую трансляцию можно смотреть на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.
Действующими чемпионами России в парном катании являются Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
1. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 128,06
2. Екатерина Гейниш — Илья Миронов — 110,55
Итог
1. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 187,94
2. Екатерина Гейниш — Илья Миронов — 176,33
Первая разминка
3. Екатерина Петушкова — Евгений Маликов
4. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков
Вторая разминка
5. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук
6. Карина Акопова — Никита Рахманин
7. Ясмина Кадырова — Иван Бальченко
8. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин
Третья разминка
9. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев
10. Евгения Тарасова — Владимир Морозов
11. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
12. Анастасия Мишина — Александр Галлямов
Положение после короткой программы
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 83,74
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 82,84
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 78,68
4. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 76,26
5. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 75,40
6. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 73,77
7. Карина Акопова/Никита Рахманин — 73,06
8. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 71,35
9. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 68,44
10. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов — 67,27
11. Екатерина Гейниш/Илья Миронов — 65,78
12. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 59,88
Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию // Кваксель — новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании
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