Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала результаты короткой программы у женщин на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Хорошие впечатления от прокатов. Удивило ли меня выступление Муравьевой? Нет, почему? Она хорошая девочка», — сказала Тарасова «СЭ».

Софья Муравьева занимает второе место после короткой программы. Лидирует Камила Валиева, замыкает тройку Анна Щербакова.

Произвольные программы фигуристки представят 25 декабря.