Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь / Результаты Онлайн Статьи Фото
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат России

Тарасова — об итогах короткой программы: «Муравьева — хорошая девочка»

20:54
Теги:

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала результаты короткой программы у женщин на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Хорошие впечатления от прокатов. Удивило ли меня выступление Муравьевой? Нет, почему? Она хорошая девочка», — сказала Тарасова «СЭ».

Софья Муравьева занимает второе место после короткой программы. Лидирует Камила Валиева, замыкает тройку Анна Щербакова.

Произвольные программы фигуристки представят 25 декабря.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора
Читайте также
Мог стать первым чемпионом мира из СССР, но бросил все и уехал в Канаду. История фигуриста Четверухина
Назначена комиссия по расследованию инцидента на борту самолета Саратов–Москва
1
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры