Тарасова — об итогах короткой программы: «Муравьева — хорошая девочка»
20:54
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала результаты короткой программы у женщин на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
«Хорошие впечатления от прокатов. Удивило ли меня выступление Муравьевой? Нет, почему? Она хорошая девочка», — сказала Тарасова «СЭ».
Софья Муравьева занимает второе место после короткой программы. Лидирует Камила Валиева, замыкает тройку Анна Щербакова.
Произвольные программы фигуристки представят 25 декабря.
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