Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате России

Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Она успешно исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп, получив за прокат 90,38 балла.

Второе место занимает Софья Муравьева, которая также чисто прыгнула тройной аксель (81,87). Замыкает тройку Анна Щербакова (81,46).

Александра Трусова (74,21) и Елизавета Туктамышева (71,28) в своих прокатах упали с тройного акселя и занимают пятое и седьмое место соответственно.

Произвольные программы фигуристки представят завтра, 25 декабря.

Фигурное катание

Санкт-Петербург

Чемпионат России

Женщины

Короткая программа

1. Камила Валиева — 90.38

2. Софья Муравьева — 81.87

3. Анна Щербакова — 81.46

4. Софья Самоделкина — 76.74

5. Александра Трусова — 74.21

6. Аделия Петросян — 73.29

7. Елизавета Туктамышева — 71.28

8. Ксения Синицына — 70.75

9. Майя Хромых — 69.36

10. Анастасия Зинина — 68.94

11. Софья Самодурова — 68.30

12. Анастасия Морозова — 62.28

13. Валерия Шульская — 61.63

14. Вероника Петеримова — 61.18

15. Вероника Яметова — 59.72

16. Полина Свириденко — 59.05

17. Арина Онищенко — 57.51

18. Ксения Гущина — 53.61