Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате России
Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Она успешно исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп, получив за прокат 90,38 балла.
Второе место занимает Софья Муравьева, которая также чисто прыгнула тройной аксель (81,87). Замыкает тройку Анна Щербакова (81,46).
Александра Трусова (74,21) и Елизавета Туктамышева (71,28) в своих прокатах упали с тройного акселя и занимают пятое и седьмое место соответственно.
Произвольные программы фигуристки представят завтра, 25 декабря.
Фигурное катание
Санкт-Петербург
Чемпионат России
Женщины
Короткая программа
1. Камила Валиева — 90.38
2. Софья Муравьева — 81.87
3. Анна Щербакова — 81.46
4. Софья Самоделкина — 76.74
5. Александра Трусова — 74.21
6. Аделия Петросян — 73.29
7. Елизавета Туктамышева — 71.28
8. Ксения Синицына — 70.75
9. Майя Хромых — 69.36
10. Анастасия Зинина — 68.94
11. Софья Самодурова — 68.30
12. Анастасия Морозова — 62.28
13. Валерия Шульская — 61.63
14. Вероника Петеримова — 61.18
15. Вероника Яметова — 59.72
16. Полина Свириденко — 59.05
17. Арина Онищенко — 57.51
18. Ксения Гущина — 53.61
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