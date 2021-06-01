Мейвезер любит колотить женщин. То припечатает дверью машины, то изобьет сразу двух в ночном клубе

Зато в тюрьме установил личный рекорд по отжиманиям.

В июне 2012-го чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер угодил за решетку по статье о домашнем насилии. Боксер поколотил собственную девушку, за что лас-вегасский суд приговорил его к 90-дневному тюремному заключению.

История сложных отношений Флойда с женщинами началась аж в 2001-м — тогда он припечатал автомобильной дверью челюсть Мелиссе Брим, матери своей старшей дочери. Получил за это два дня домашнего ареста и 48 часов исправительных работ. Вот как вспоминала историю сама девушка в разговоре с Las Vegas Review-Journal: «Он распахнул дверь машины — так, что она ударила меня по челюсти. Потом затолкал в салон и нанес несколько ударов по лицу и телу».

Флойд в зале судебного заседания по делу о домашнем насилии. Декабрь 2011-го. Фото Reuters

Второй громкий случай произошел в ноябре 2003-го. Тогда Мейвезер запанчил сразу двух девушек в ночном клубе Лас-Вегаса. Одна из пострадавших — Эрнетта Макгил — сообщила в разговоре со следствием, что ее саму Флойд ударил в скулу, а ее подругу Кару Блэкберн, попытавшуюся вступиться за нее, — по затылку. На этот раз наказание выросло до 100 часов исправительных работ. Тем не менее в 2008 году все обвинения с боксера были сняты по результатам переговоров с представителями пострадавших.

Третий раз чемпион залетел в декабре 2011-го — устроил взбучку другой своей девушке, матери его двоих сыновей Джози Харрис. Согласно отчету об аресте, который приводит Las Vegas Review-Journal, в сентябре 2010-го Харрис вернулась домой в 02:30 ночи после вечеринки и увидела, как Флойд ругается с сыновьями. Она вызвала полицию, которую боксер не стал дожидаться и уехал. Однако спустя три часа Мейвезер вернулся домой. Харрис проснулась и увидела, как он стоит над ней и читает что-то в ее телефоне. Он спросил ее, есть ли у нее другие мужчины, и когда она подтвердила, что встречается с другим, боксер якобы начал ее избивать. Полицейский отчет приводит слова Харрис: «Он ударил меня по затылку, стащил за волосы с дивана и пригрозил, что убьет меня и того, «с кем я путаюсь».

Мейвезер и Джози Харрис. В марте 2020-го Харрис умерла от передозировки наркотиков.

Спустя два года девушка немного конкретизировала ситуацию в интервью Yahoo. «Избил ли он меня до потери сознания? Нет, но от его ударов у меня были синяки, ушибы и сотрясение мозга. Я думаю, он специально бил меня по затылку, где синяки не видны». По результатам судебного расследования Флойд получил 90 дней тюремного заключения, из которых отсидел только 63.

Пребывание в неволе Мейвезер направил себе на пользу — установил в тюрьме личный рекорд по отжиманиям от пола и сгенерировал массу новых идей по бойцовскому бизнесу. Вот как рассказывал об этом опыте сам боксер в диалоге с ведущим радиостанции «Breakfast club».

Мейвезер: «В тюрьме меня посадили в такую яму. Я сидел в ней 23 часа в день. Час давали на прогулку».

Ведущий: «Чем ты занимался в яме?»

Мейвезер: «Отжимался. Сначала я начинал с 436 отжиманий в день. Затем удвоился до 872 в день. Досиживал же срок, делая по 1 300 в день».

Флойд Мейвезер — после 63-дневного тюремного заключения.

Ведущий: «Сколько максимально отжиманий ты можешь сделать за один подход?»

Мейвезер: «Когда я вышел из тюрьмы, то установил личный рекорд — сделал 141 отжимание за раз. Но норма у меня — 100 за подход».

Ведущий: «Чем еще занимался, кроме отжиманий?»

Мейвезер: «Думал о своей карьере, о команде, о том, что нужно перестроить в тренировочном процессе. В итоге к окончанию отсидки у меня была масса идей, которые мы потом применили».

7 июня рано утром по московскому времени Флойд Мейвезер проведет в Майами (США) выставочный боксерский бой с блогером Логаном Полом. Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.