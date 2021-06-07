Фрэнсис Нганну: «Пол с рекордом 0-1 сделал 20 миллионов долларов. Что мы делаем не так?»
Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну выразил недоумение по поводу гонорара блогера Логана Пола за поединок против экс-чемпиона мира по боксу в пяти дивизионах Флойда Мейвезера.
«Безумно подумать, что Логан Пол с рекордом 0-1 сделал 20 миллионов долларов на выставочном боксерском поединке. Что мы делаем не так?» — написал Нганну в своем Twitter.
Выставочный поединок Мейвезер — Пол состоялся утром 7 июня в Майами (США). По итогам восьмираундового поединка победитель не был выявлен.
34-летний Нганну в последнем поединке нокаутировал Стипе Миочича, став обладателем титула тяжелого дивизиона.
It's crazy to think that Logan Paul (0-1) just made $ 20M on a boxing exhibition.— Francis Ngannou (@francis_ngannou) June 7, 2021
WHAT ARE WE DOING WRONG? ?
Дополнительная информация:
https://twitter.com/francis_ngannou/status/1401744438133727233?s=20
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