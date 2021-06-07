Фрэнсис Нганну: «Пол с рекордом 0-1 сделал 20 миллионов долларов. Что мы делаем не так?»

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну выразил недоумение по поводу гонорара блогера Логана Пола за поединок против экс-чемпиона мира по боксу в пяти дивизионах Флойда Мейвезера.

«Безумно подумать, что Логан Пол с рекордом 0-1 сделал 20 миллионов долларов на выставочном боксерском поединке. Что мы делаем не так?» — написал Нганну в своем Twitter.

Выставочный поединок Мейвезер — Пол состоялся утром 7 июня в Майами (США). По итогам восьмираундового поединка победитель не был выявлен.

34-летний Нганну в последнем поединке нокаутировал Стипе Миочича, став обладателем титула тяжелого дивизиона.