«Я влюбился в этот спорт и развелся с женой». Как Джейк Пол стал боксером

Он с легкостью разделался с когда-то непобедимым бойцом ММА, а теперь хочет биться с Конором Макгрегором.

Рано утром 18 апреля (по московскому времени) одиозный блогер из Лос-Анджелеса Джейк Пол выиграл третий профессиональный боксерский бой — уже в первом раунде он нокаутировал Бена Аскрена, бывшего чемпиона Bellator и One в полусреднем весе.

«Я заслужил это дерьмо, — сказал 24-летний Пол после поединка. — Это самый безумный момент в моей жизни. Я же говорил вам, что сделаю это в первом раунде. Я же говорил вам, что я настоящий боец. Не знаю, сколько раз мне придется доказывать самому себе, что это все по-настоящему».

Дебютный бой в профи Пол провел в январе 2020-го: он в первом раунде нокаутировал ютубера AnEsonGib. В ноябре Джейк вышел против спортсмена — бывшей звезды НБА Нейта Робинсона. Пол отправил его спать во втором раунде. Теперь он вырубил Аскрена, чей рекорд в ММА еще два года назад был 19 побед, 0 поражений. Для незнающего человека тот факт, что блогер легко вырубил когда-то непобедимого бойца, выглядит поразительным. Однако Аскрен выглядел так, будто к бою не готовился, а главное — он никогда не славился ударной техникой, все бои он выиграл благодаря первоклассной борьбе. Например, российский боец Андрей Корешков, проигравший Аскрену в 2013-м, в интервью «СЭ» сказал, что никто из его соперников не бил слабее, чем Бен.

Пол берет на себя наименьший риск, но при этом старается продавать события со своим участием по максимальной цене. «Джейк Пол не боксер, он мальчик с YouTube», — сказал про него на подкасте Майка Тайсона Дана Уайт. Общество воспримет Пола как профессионального боксера только тогда, когда он выйдет на ринг против оппонента хоть с каким-то пониманием бокса. Есть вероятность того, что это произойдет не в ближайшее время.

А как он вообще попал в бокс?

Джейк в школьные годы всегда занимался спортом — борьбой, американским футболом, баскетболом. Вскоре после того, как он раскрутился в YouТube, Пол открыл для себя бокс.

«Я всегда занимался спортом и любил соперничать, — говорил Пол в интервью Rolling Stone. — Я переехал в Лос-Анджелес, чтобы делать контент, и, казалось бы, спорт остался в прошлом. Но я открыл для себя бокс в 21 год, и это вернуло мне прежнего Джейка Пола, который всегда любил соревноваться. Я просто влюбился в бокс. Когда я выиграл свой первый боксерский поединок, это было одно из лучших чувств, которое я когда-либо испытывал в своей жизни».

У Пола, по сути, не было любительской карьеры. Единственный бой в любителях он провел в феврале 2018 года в Манчестере. В главном бою шоу его старший брат — Логан — бился с ютубером KSI (Оладжиже Олатунжи). Против Джейка же вышел младший брат KSI. Логан Пол свой бой завершил вничью, а вот Джейк выиграл техническим нокаутом в пятом раунде. Необычный вечер бокса транслировался на YouTube — но платно. Всего было продано более миллиона трансляций (одна стоила 10 долларов).

Пол настолько полюбил бокс, что, по его словам, ему пришлось развестись с женой Таной Монжо (известная фотомодель и блогер).

«Я до ужаса влюбился в этот спорт. Все зашло настолько далеко, что я разлюбил свою жену и влюбился в бокс», — рассказал он Men's Health.

По мнению Пола, быть YouTube-блогером сложнее, чем профессиональным боксером. «В одном из интервью мне был задан такой вопрос: что сложнее — YouТube или бокс? И я ответил, что YouТube, — сказал Джейк Пол в интервью YouТube-каналу I Am Athlete. — Потому что ты испытываешь больше стресса и головной боли, делая контент. Ты соревнуешься с самим собой в режиме нон-стоп каждый день».

Пол перед боем с Аскреном заявил, что уже сейчас считает себя элитным бойцом, а начало его боксерской карьеры куда круче, чем у непобежденного чемпиона мира в разных весовых категориях Флойда Мейвезера (бой с ним намечается у Логана Пола).

«Я молодой и голодный проспект с большой мотивацией, но люди все еще думают, что я любитель, — отметил Пол. — Это будет мой третий профессиональный бой. Первый восьмираундовый поединок. И возглавлю я один из самых продаваемых PPV-ивентов за последнее десятилетие. Если вы посмотрите на Флойда Мейвезера, его третий бой состоял из шести раундов, и ему тогда заплатили 7 тысяч долларов. Я не думаю, что кто-то в этой комнате вообще смотрел этот поединок».

Конечно, Пол никакой не Мейвезер, но надо признать: талант к боксу у парня определенно есть. Он серьезно занимается боксом меньше четырех лет, при этом в бою работает так, будто тренируется с детства. Удар у Пола мощный, своевременный. Три нокаута в трех боях, один из который глухой, — это серьезно. Этого «мальчика с YouTube» на улице лучше не задирать — потушит свет сразу.

Теперь Пол посвящает себя боксу целиком и полностью. Достаточно взглянуть на контент, который выходит на его YouТube-канале, — там почти все связано с боксерской карьерой Джейка.

Тренировочный план Полу составляет легендарный боксер Шейн Мосли. Тренировки, как и у любого профессионального бойца, у него разделены на три части: кардио, силовые тренировки и бокс. Кардиотренировки Джейка состоят из пробежек на короткие и длинные дистанции, бега в среднем темпе, а также бега в высоту. Перед началом каждого занятия Пол прыгает со скакалкой 15-20 минут.

С железом же он активно работал еще до того, как пришел в бокс. Сейчас Джейк фокусируется на базе — это приседания со штангой и жим штанги лежа. Мышцы живота он прокачивает скручиваниями, подъемами ног лежа и на весу, «ножницами» и т. д. — на эти упражнения боксер-блогер тратит 20-30 минут в день.

Пол заканчивает тренировочный день в боксерском зале. Проводит спарринги, работает над футворком, бьет по лапам и по мешку. Каждую неделю он проводит по пять боксерских тренировок.

Джейк начал профессиональную карьеру под руководством Милтона Лакруа. Он тренировался у него вместе с Логаном. Логан работает с Лакруа и сейчас, а вот Джейк пошел другим путем. В интервью YouТube-каналу True Geordie он объяснил, что «стремление к совершенству» привело его к Мосли и Би Джею Флоресу. Тренировочные лагеря ютубер проводит в горной местности штата Калифорния — в Биге-Бэре, популярном месте среди боксеров (к примеру, именно там находится зал Абеля Санчеса).

«Мои успехи в боксе — заслуга Милтона, — сказал Пол True Geordie. — Я думаю, он отличный тренер. Но я заметил что-то такое, что не подходило для меня. Милтон и Шеннон готовили Логана к [второму] бою против KSI, и что-то тогда не срослось, и я просто хотел взглянуть [на ситуацию] с правильной стороны. Ты же не женишься на первой попавшейся девушке, правильно? И я начал рассматривать другие варианты. Какие есть тренеры? Что это за стили? Может ли мне этот человек понравиться еще больше? И поэтому, когда я попал к Шейну Мосли и Би Джею Флоресу в Биг-Бэр, я подумал, что это как раз то, чего мне не хватало. Я тренируюсь под их руководством по сей день».

Кто станет следующим соперником Пола — пока неизвестно. Сам он хочет драться с Конором Макгрегором, которого часто стебет в соцсетях. Сейчас кажется, что против Макгрегора, одного из самых интересных ударников в ММА, у него шансов практически нет. Но очевидно, что Джейк прогрессирует. Плюс он крупнее ирландца, обладает действительно мощным ударом. Так что, если они встретятся через пару лет, вероятно, поединок получится довольно конкурентным. И, что совершенно точно, такой бой принесет обоим десятки миллионов долларов.