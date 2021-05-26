Самый богатый боксер планеты возвращается, чтобы заработать легкие деньги?

Статистика бойцов

Флойд Мейвезер: США, 44 года. Рост: 173 см. Размах рук: 182,8 см. Профессиональный рекорд: 50 побед (27 — нокаутом), 0 поражений.

Логан Пол: США, 26 лет. Рост: 188 см. Размах рук: 193 см. Профессиональный рекорд: 0 побед и 1 поражение.

Когда и где пройдет бой Мейвезер — Пол

7 июня рано утром по московскому времени на арене Hard Rock Stadium в Майами (США) состоится 8-раундовый боксерский бой между легендарным Флойдом Мейвезером по прозвищу Деньги и звездой YouTube Логаном Полом.

Кто такой Флойд Мейвезер и зачем ему этот бой

Флойд Мейвезер — экс-чемпион в пяти весовых категориях, бывший лидер рейтинга pound-for-pound и самый высокооплачиваемый спортсмен в мире.

Непобежденный боксер официально завершил профессиональную карьеру в августе 2017 года после того, как выиграл техническим нокаутом у суперзвезды ММА Конора Макгрегора.

В декабре 2018-го Мейвезер вернулся на ринг, быстро нокаутировав кикбоксера Теншина Насукаву. Однако тот бой не внесен в статистику Флойда и считается выставочным.

Мотивация для очередного возвращения очевидна — это, конечно же, деньги. Как всем известно, их никогда много не бывает — даже для Флойда, чье состояние (по его словам) на сегодня превышает миллиард долларов. Стриптиз-бар в Вегасе и промоутерская компания TMT Promotions, похоже, не приносят желаемый доход боксеру-миллиардеру.

Флойду пошел 45-й год. Судя по его Instagram, он держит себя в форме — постоянно тренируется у себя в зале в Лас-Вегасе. А еще он решил отрастить волосы и бороду. Мейвезер с кучерявыми волосами, да еще и с растительностью на лице, — это нечто непривычное и удивительное для глаз зрителей.

Кто такой Логан Пол

Логан Пол — американский блогер и актер. На канал Пола на YouTube подписаны более 23 миллионов пользователей. Также у него 19,4 миллиона подписчиков в Instagram и 12,2 миллиона в TikTok. В прошлом году доход Логана от видеороликов составил около 20 миллионов долларов.

В августе 2018 года Пол в британском Манчестере провел боксерский бой с другим блогером-миллионником — KSI. Бились в шлемах, что никак не сказалось на интересе к поединку. Бой собрал огромную аудиторию на YouТube, а блогеры заработали очень большие деньги: по оценкам СМИ, по 75 миллионов долларов каждый (правда, KSI утверждает, что в несколько раз меньше). Итог — ничья.

В ноябре 2019-го в Лос-Анджелесе состоялся реванш, в котором победу раздельным решением судей одержал KSI. Оба к тому времени получили боксерские лицензии, так что бой был профессиональным. Атлетическая комиссия Калифорнии объявила, что каждый из блогеров заработал по 900 тысяч долларов. Однако данная сумма не включала в себя отчисления от DAZN (стриминговый сервис, показывавший поединок) и рекламы. Интерес к бою, разумеется, снова был велик: в списке самых рейтинговых событий 2019 года, транслировавшихся на DAZN, он занял пятое место (на первом — реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом).

Сколько заработают Мейвезер и Пол

Гонорары не разглашаются, но Мейвезер в нескольких интервью дал понять, что рассчитывает получить не меньше 100 миллионов долларов. Пол же в интервью TMZ заявил, что был бы рад столько заработать, но считает это маловероятным. В США бой будет транслироваться на канале Showtime, стоимость одной платной трансляции — 49,99 доллара.

Скандал на пресс-конференции

В начале мая Мейвезер и Пол провели пресс-конференцию, посвященную их бою, и все закончилось массовой потасовкой. Началось с того, что когда Флойд отвечал на вопросы журналистов, перед ним появился Джейк Пол — младший брат Логана, тоже звезда YouTube и тоже боксер. Флойд и Джейк обменялись оскорблениями, а потом они встали друг перед другом, продолжая переругиваться. В итоге Джейк сорвал с великого боксера кепку и убежал. Это сразу же переросло в потасовку с участием команд как Мейвезера, так и Пола.

Конечно, это все часть шоу и активная раскрутка предстоящего события. Но факт остается фактом: братьям Пол удалось вывести Мейвезера из себя. Довести его до такого состояния не смог даже Макгрегор.

Где смотреть

Бой Мейвезер — Пол будут транслировать на различных платформах в разных странах. Информация о показе вечера бокса в России появится на этой странице позже.

Кто фаворит боя

Безусловно, это Мейвезер. Кажется, он и в 45, несмотря на солидную разницу в габаритах, способен перебоксировать Пола с закрытыми глазами. Флойд — один из величайших боксеров в истории, а Логан — блогер, который занимается боксом. С другой стороны, это будет выставочный бой. А у таких боев могут быть секретные правила. Кто знает, какой сюрприз нас ждет в ринге.

Результат боя

Поединок пройдет в формате выставочного боя из 8 раундов по 3 минуты каждый. Если победитель не будет определен досрочно (нокаутом или техническим нокаутом, также возможна дисквалификация в случае грубого нарушения правил), то выбор сделают судьи.