Даниэль Кормье оценил выставочный бой Мейвезера и Логана Пола

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье похвалил блогера Логана Пола, который провел 8 полноценных раундов в поединке против бывшего чемпиона мира в пяти дивизионах Флойда Мейвезера.

«Снимаю шляпу перед Логаном Полом. Он дрался на протяжении 8 раундов с лучшим боксером всех времен. А вот для Флойда это все не очень хорошо выглядит«, — написал Кормье в своем Twitter.

Выставочный поединок Мейвезер — Пол состоялся утром 7 июня в Майами (США). Победитель не был выявлен по специальным правилам, которые предполагали победу только в случае нокаута.