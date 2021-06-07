Даниэль Кормье оценил выставочный бой Мейвезера и Логана Пола
16:20
Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье похвалил блогера Логана Пола, который провел 8 полноценных раундов в поединке против бывшего чемпиона мира в пяти дивизионах Флойда Мейвезера.
«Снимаю шляпу перед Логаном Полом. Он дрался на протяжении 8 раундов с лучшим боксером всех времен. А вот для Флойда это все не очень хорошо выглядит«, — написал Кормье в своем Twitter.
Выставочный поединок Мейвезер — Пол состоялся утром 7 июня в Майами (США). Победитель не был выявлен по специальным правилам, которые предполагали победу только в случае нокаута.
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