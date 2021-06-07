Бокс/ММА
Мейвезер - Пол
Новости
Статьи Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Мейвезер - Пол

Даниэль Кормье оценил выставочный бой Мейвезера и Логана Пола

16:20
Теги:

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье похвалил блогера Логана Пола, который провел 8 полноценных раундов в поединке против бывшего чемпиона мира в пяти дивизионах Флойда Мейвезера.

«Снимаю шляпу перед Логаном Полом. Он дрался на протяжении 8 раундов с лучшим боксером всех времен. А вот для Флойда это все не очень хорошо выглядит«, — написал Кормье в своем Twitter.

Выставочный поединок Мейвезер — Пол состоялся утром 7 июня в Майами (США). Победитель не был выявлен по специальным правилам, которые предполагали победу только в случае нокаута.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/dc_mma/status/1401745779715280901

Читайте также

Рой Джонс: «У Джейка Пола хорошие шансы на победу над Тайроном Вудли»
Пробили голову: в Москве жестоко убили курьера и украли его машину
Какие знаки зодиака встретят любовь летом 2021 года
Присяжные оправдали подозреваемого в убийстве студентки МГИМО сына экс-чиновника

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд