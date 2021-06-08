Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Президент Bellator готов дать шанс Логану Полу выступить по правилам ММА

15:06
Теги:

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что готов дать возможность видеоблогеру Логану Полу попробовать себя в ММА. Ранее Пол допустил возможность выступлений в смешанных единоборствах.

«Этот парень показал отличные задатки атлета, пройдя всю дистанцию с Флойдом. Мне известно, что он был высококлассным борцом во время учебы в старшей школе в Огайо. Думаю, он становится все лучше в боевых единоборствах. Если он хочет попробовать себя в ММА, мы дадим ему такую возможность.

Сколько людей смогли пройти восемь раундов с Флойдом? Глупо отрицать, что Мейвезер в определенный момент хотел взвинтить темп и нокаутировать Пола, но у него ничего не вышло. Как по мне, это уже победа Логана. И он сильно поднял свои акции.

Это бой был не интересным — там было много грязного бокса, но давайте признаем, что обычно Флойд жмет на газ и решает свои дела, но не в этот раз», — приводит слова Кокера Bjpenn.com.

Утром понедельника, 7 июня, Пол провел восемь раундов с экс-чемпионом в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером. Победитель не был выявлен по специальным правилам, которые предполагали победу только в случае нокаута.

 

Дополнительная информация:

https://www.bjpenn.com/mma-news/bellator/scott-coker-absolutely-would-let-logan-paul-fight-in-bellator-if-he-wanted

Читайте также

Россия станет на Олимпиаде третьей вслед за Нидерландами! Исследование «СЭ» о фантастическом медальном зачете Пекина-2022
«Не вернусь на ринг даже за 20 миллионов долларов». Костя Цзю — о хайповых боях, Емельяненко и Джигане, Мейвезере и Логане Поле
Пфафф считает, что раньше русских футболистов боялись, а сейчас — нет
Селюк — о Ротенберге: «Что же он тогда в «Сочи» не пошел? Раз его из-за фамилии берут»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд