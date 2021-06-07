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Леброн Джеймс высказался о бое Флойда Мейвезера и Логана Пола

15:25
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Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс в Twitter высказался по поводу боя видеоблогера Логана Пола и экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера.

«Это похоже на видеоигру про Майка Тайсона PunchOut», — написал Леброн.

В главном поединке вечера американский боксер Флойд Мейвезер встречался с YouTube-блогером Логаном Полом. Выставочный бой продлился все 8 раундов. По условиям поединка, в том случае, если бой продлится все предусмотренное время, победитель объявлен не будет.

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