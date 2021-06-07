Леброн Джеймс высказался о бое Флойда Мейвезера и Логана Пола
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс в Twitter высказался по поводу боя видеоблогера Логана Пола и экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера.
«Это похоже на видеоигру про Майка Тайсона PunchOut», — написал Леброн.
В главном поединке вечера американский боксер Флойд Мейвезер встречался с YouTube-блогером Логаном Полом. Выставочный бой продлился все 8 раундов. По условиям поединка, в том случае, если бой продлится все предусмотренное время, победитель объявлен не будет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю