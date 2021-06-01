Флойд Мейвейзер был феноменом уже в 10 лет. Мальчика выделяли атлетизм и способность к адаптации

Прочитывал соперников за 30 секунд.

Никто и никогда не видел Флойда Мэйвейзера, проигрывающего официальный поединок по боксу за явным преимуществом соперника. Флойд отгрохал монументальную карьеру в профессионалах с рекордом 50-0, а любительский этап прошел с 6 поражениями в 98 боях, однако тут важно уточнить, что это были за поражения. Юный Мейвейзер проиграл все эти бои, уступив в каждом из них только одно очко по подсчету компьютерной программы.

Одно очко перевеса в любителях — это значит, что результат поединка, в принципе, может быть истолкован в любую сторону. На эти шесть поражений также выпало вопиющее ограбление Мейвейзера на Олимпийских играх в Атланте-1996. Результат полуфинального поединка против болгарина Серафима Тодорова был настолько неожиданным, что удивил даже рефери в ринге. Не сомневаясь, что победил именно Флойд, египтянин Хамад Шуман поднял его руку на объявлении решения, но как оказалась — сделал это ошибочно.

« Отец и дядя Флойда были техничными боксерами, но никто из них не умел так адаптироваться »

Объяснение тому, почему Мейвейзер так мало проигрывал и никогда никому не позволял переигрывать себя вчистую, кроется в его природной способности адаптироваться. Бастер Маттис-младший, который когда-то тренировался с юным Флойдом в мичиганском зале Pride Boxing Gym, хорошо помнит, насколько это ценное качество адаптации к сопернику выделяло Мейвейзера с самых ранних лет.

«Я помню его первые спарринги — он выглядел потрясающе, — вспоминает Маттис в интервью Ring-TV. — Феноменально. Он был совсем не похож на его отца или дядю Роджера. Я видел бои Роджера и его отца — они всегда дрались одинаково. Техничные боксеры, но они особо не умели глубоко перестраиваться по ходу боя. Флойд же... Я помню его бой против Анджела Манфреди, это уже было в профессионалах. Вот тогда я по-настоящему понял, насколько же он всемогущ в способности подстраиваться под разных соперников. Это качество было с ним с самого начала, но вот именно в этом бою он утвердил его как абсолютный козырь. Сила адаптации и чтения соперника Флойда такова, что если в первые 30 секунд боя вы не заставите его уважать вас, как-то испугаться — он просто выпишет вам приговор. Бой закончен именно после этих первых 30 секунд. Что я могу сказать точно, стиль Флойда не имеет ничего общего со стилем его отца или дяди. Он взял у них какие-то основы, но затем вывел себя на совершенно другой уровень и создал глубоко индивидуальный стиль».

Флойд Мейвезер (справа). Фото bleacherreport.com

« Когда он понял, что ему не нашли соперника, он оперся о плечо моей жены и начал рыдать »

Также маленький Флойд отличался атлетизмом — особенно скоростью и координацией.

«Он мог делать очень сложные и запутанные упражнения с быстрой грушей уже с 10-летнего возраста, — отмечает владелец Pride Boxing Gym Брюс Килти в разговоре с Ring-TV. — Причем он не дотягивался до груши, и пришлось подставить ему деревянный ящик из-под яблок. Он вставал на него, ящик был неустойчивый, постоянно шатался, и Флойду приходилось постоянно быстрыми движениями ног удерживать равновесие. Он демонстрировал удивительную координацию для своего возраста. Думаю, вот эта работа на ящике развила в нем скорость ног и еще больше укрепила координацию».

Флойд Мейвезер (справа). Фото sports.cbsimg.net

Килти отмечает неуемную, фанатичную страсть юного Флойда к соревнованиям. Из-за того, что ему не могли найти соперника сопоставимого веса и опыта, Мейвейзер мог истерично разрыдаться.

«Однажды мы привезли Флойда на любительский турнир в Понтиак, — рассказывает Килти. — Сетка турнира уже была сформирована, и организаторы не смогли найти никого, кто бы мог подойти Флойду по весу и опыту. Тогда маленький Флойд стал сам ходить по арене, рассматривать всех ребят и искать себе пару. Но, понимаете, на таких любительских турнирах, где уже четко сформирована сетка, нельзя просто так взять и найти себе соперника. Когда Флойд походил и понял, что ему не с кем драться, он вернулся к нам, оперся о плечо моей жены Джэнет и просто начал рыдать. Ему было лет 10-11, и он просто громко и сильно рыдал из-за того, что ему не могут найти соперника. Он был просто убит этим. Я до сих пор помню эту сцену».

7 июня рано утром по московскому времени Флойд Мейвезер проведет в Майами (США) выставочный боксерский бой с блогером Логаном Полом. Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.