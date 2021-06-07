Стронгмен и тяжелоатлет Михаил Кокляев высказался по поводу боя видеоблогера Логана Пола и экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера.

«Мейвезер хочет стать тем самым Мухаммедом Али — выделиться из когорты. 50 боев, они ни одного не проиграл. Теперь уже 51. И он двигается дальше. Спрос рождает предложение.

Меня сейчас многие спрашивают, когда у меня реванш с Емельяненко. Потому что, как я понимаю, последние боксерские бои не вызывают такого ажиотажа, какой мог бы вызвать наш поединок. А что касается Мейвезера, он просто «рубит фишку». Это как сейчас Филипп Киркоров устраивает какие-то коллаборации — с Моргенштерном, с Бузовой, еще с кем-то из молодых. На этой волне люди их видят. Иной раз видишь даже авторитетных в прошлом исполнителей, как Иосиф Кобзон с Тимати. Это те люди, которые понимают, что пиар не может быть однодневным, для них он должен быть постоянным. И они на каждый период времени выдают свои фишки, делая коллаборации с новым поколением артистов. То же самое делает и Флойд Мейвезер, один в один", — цитирует Кокляева «Газета.Ru».

Выставочный поединок Мейвезер — Пол состоялся утром 7 июня в Майами (США). Победитель не был выявлен по специальным правилам, которые предполагали победу только в случае нокаута.