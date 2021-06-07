Кармазин считает, что Мейвезер боксировал с Полом во всю силу

Экс-чемпион мира по версии IBF в 1-м среднем весе Роман Кармазин в интервью «СЭ» выразил мнение, что Флойд Мейвезер рассчитывал на нокаут в бою с Логаном Полом, но, поняв, что от блогера исходит опасность, решил действовать рационально.

Бой состоялся в понедельник рано утром по московскому времени. Поединок продлился все отведенные восемь раундов. В соответствии с правилами боя победитель выявлен не был.

«Я удивлен, — сказал Кармазин. — Блогер, который боксом занимался постольку поскольку, показал неплохой, опасный бокс для Мейвезера. Он не стал рисковать в этом бою — просто выиграл по очкам, чтобы не пропустить. Уровень этого Пола оказался действительно высок. Не супер-пупер, но случайно пропущенный корявый удар мог привести к плохим последствиям для Мейвезера. Поэтому Флойд не стал рисковать, технично тихо-мирно победил по очкам. Все грамотно сделал».

«Думаю, он хотел нокаутировать Пола, но не получилось, — отметил Кармазин. — Люди пришли на зрелище, хотели увидеть нокаут, кровь. И если бы Мейвезер не хотел нокаутировать, ему бы сказали: «Ну хрен ли ты ничего не показал? Мы за нокаутом пришли». Но рисковать было опасно, просто опасно. И он не стал этого делать. А по очкам он, конечно, выиграл — вы это сами видели. Если бы рискнул, мог бы все потерять. Рискнул — упал случайно, и все бы сказали: «Колхозник нокаутировал самого Мейвезера».

(Илья Андреев)