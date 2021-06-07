Мейвезер не смог нокаутировать Логана Пола. Блогер атаковал в начале боя, выжил в середине, а в конце кривлялся

Зато Флойд хорошо заработал.

Флойд Мейвезер: США, 44 года. Рост: 173 см. Размах рук: 182,8 см. Профессиональный рекорд: 50 побед (27 — нокаутом), 0 поражений.

Логан Пол: США, 26 лет. Рост: 188 см. Размах рук: 193 см. Профессиональный рекорд: 0 побед и 1 поражение. Подписчики: YouTube — 23,1 миллиона, Instagram — 19,9 миллиона, Tik-Tok — 12,4 миллиона.

Это был выставочный бой, но боксировали в нем все-таки по-настоящему — один из боксеров точно. Правила были таковы, что победить можно было только нокаутом. Поединок прошел все восемь раундов, так что победителя не оказалось. Теперь Флойда Мейвезера будут обвинять в том, что он не смог побить блогера. Но ему, кажется, все равно.

Когда раздался гонг, он улыбался и, наверное, думал о том, как много PPV удалось продать. Гарантированный гонорар Флойда составил порядка 10 миллионов долларов, а еще он получит половину от суммы, вырученной за счет продажи платных трансляций. Одна трансляция в США стоила 49,99 доллара. То есть если их было продано два миллиона (это вполне вероятно), Мейвезеру дополнительно достанется 50 миллионов долларов, если четыре миллиона (столько продал бой Флойда с Конором Макгрегором) — 100 миллионов. Доля Пола — в пять раз меньше, а его гарантированный гонорар — 250 тысяч долларов.

Конечно, Логан Пол умеет драться. Если он зарубится с кем-нибудь на улице, то его сопернику будет очень больно. Может быть, этот соперник даже и не вспомнит, что случилось, — из-за нокаута. Логан, как и его брат Джейк, рослый, мышечный. У этих парней определенно есть спортивный талант (боксом оба занимаются всего-то несколько лет). На взвешивании он показал на 15,6 кг больше, чем Мейвезер: 85,9 кг против 70,3 кг. Флойд никогда не выходил в ринг против таких крупных ребят.

Тем не менее перебоксировать Мейвезера для Пола — абсолютно нереальная задача. Так что в первом раунде он попробовал взять непобежденного боксера грубой силой. 2 минуты и 40 секунд в ринге почти ничего не происходило (Пол владел центром, Мейвезер ходил вокруг него), а вот в концовке Логан взорвался серией. Могло показаться, что дела Флойда плохи, однако на самом деле удары прилетели в блок, да и бил блогер открытой перчаткой.

me at 18 tryna find the G spot pic.twitter.com/64zoNMdAZT — FreelanceGoon (@FreelanceGoon) June 7, 2021

Во втором раунде интересных событий было еще меньше — да и не было их вовсе. Мейвезер вообще не атаковал — очевидно, специально. Но и не пропустил ни одного удара — все панчи Пола были по воздуху. В третьем Флойд заулыбался и наконец-то начал бить. Ютубер сразу почувствовал дискомфорт, из схем Мейвезера выбраться у него совсем не получалось. Один точный левый боковой, второй...

Нет, у Пола были и удачные моменты — например, когда он ушел от правого оверхенда, под который Мейвезер его старательно заманивал. Еще можно вспомнить точную двойку (на видео). Но разница в классе бросалась в глаза все больше и больше.

Как только начался четвертый раунд, Флойд, подняв высоко руки, пошел в атаку. Он разбивал Логана, который к тому же еще и сильно устал. Однако Пол продержался и в четвертом раунде, и даже в пятом. А в шестом начал вязать Мейвезера всеми способами. Да и Флойд будто бы замедлился. Такая же картина была и в седьмом раунде — клинч без ударов (не считая комариных джебов Пола). Конечно, видя такое, да еще учитывая выставочный характер поединка, самая логичная мысль: «Неужели Мейвезер специально щадит Пола?» Ну, этого мы никогда не узнаем. Что точно — смотреть на эти обнимания было тяжело. Под такое хорошо засыпать.

При этом в седьмом раунде Пол будто бы обрел второе дыхание. А в концовке восьмого и вовсе попробовал поиздеваться над Мейвезером. Поднял руку вверх, еще что-то учудил. Вроде бы неплохой момент, чтобы наказать намного более медленного оппонента, но Флойд не стал обострять ситуацию и так и простоял возле кривляющегося Логана до гонга.

Если бы в этом бою были судьи, то по очкам, конечно, победил бы Мейвезер (6-2 по раундам). А так, можно сказать, ничья. Эта история точно не красит великое наследие Флойда. Но, опять же, выходил он в ринг не для наследия, а для того, чтобы хорошо заработать. А в боксе сейчас можно хорошо зарабатывать только вот такими, необычными боями. Логан Пол наверняка будет боксировать дальше — тем более что он в этом деле прогрессирует. Может быть, еще раз (или даже несколько раз) мы увидим в ринге и Мейвезера — например, против Джейка Пола. Или против какого-нибудь рэпера. Или снова против Конора Макгрегора. Против Майка Тайсона? Нет, это для него слишком опасно, хоть Тайсону скоро стукнет 55.