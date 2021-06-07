Джейк Пол пригрозил Саулю Альваресу, который сыронизировал по поводу боя Мейвезер — Пол
13:38
Блоггер Джейк Пол ответил на реакцию чемпиона WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Сауля Альвареса на бой его брата Логана Пола против Флойда Мейвезера.
Сауль в своем Twitter отреагировал на поединок смайлом: «рука-лицо».
«Ты не можешь продавать PPV. Я съем тебя заживо», — сказал Пол.
Выставочный бой Мейвезер — Пол состоялся сегодня утром в Майами. Победитель не был выявлен по специальным правилам, которые предполагали победу только в случае нокаута.
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