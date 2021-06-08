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Мейвезер - Пол
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Флойд Мейвезер заработал 56 млн долларов за бой, Пол — 10

16:40
6 июня. Майами. Логан Пол и Флойд Мейвезер. Фото AFP
6 июня. Майами. Логан Пол и Флойд Мейвезер. Фото AFP
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Британский таблоид Mirror подсчитал гонорары бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и блогера Логана Пола за их поединок.

В сообщении Mirror говорится, что Мейвезер всего заработал 56,5 миллионов долларов. Из них 10 миллионов — гарантированный гонорар, 16,5 миллионов — доход от продаж платных трансляций, а 30 миллионов боксер заработал благодаря спонсорам.

Пол заработал около 10 миллионов долларов: 250 тысяч — гонорар и 10 миллионов с его 10-процентной доли за продажи транлсяций.

Вчера, 7 июня, Мейвезер и Пол провели 8-раундовый бой на всю дистанцию. Победитель не был выявлен из-за статуса любительского поединка.

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/sport/boxing/floyd-mayweather-fall-short-100m-24272381

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