Британский таблоид Mirror подсчитал гонорары бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и блогера Логана Пола за их поединок.

В сообщении Mirror говорится, что Мейвезер всего заработал 56,5 миллионов долларов. Из них 10 миллионов — гарантированный гонорар, 16,5 миллионов — доход от продаж платных трансляций, а 30 миллионов боксер заработал благодаря спонсорам.

Пол заработал около 10 миллионов долларов: 250 тысяч — гонорар и 10 миллионов с его 10-процентной доли за продажи транлсяций.

Вчера, 7 июня, Мейвезер и Пол провели 8-раундовый бой на всю дистанцию. Победитель не был выявлен из-за статуса любительского поединка.