Президент UFC Дана Уайт ответил чемпиону организации в тяжелом весе Фрэнсису Нганну, который ранее удивился высоким гонорарам Флойда Мейвезера и Логана Пола за выставочный поединок по правилам бокса.

«Ютуберы начали драться и мир словно сошел с ума — что вы делаете не так?



Да все просто: нужно было завести канал на ютюбе, когда тебе было 12 лет, и сейчас ты был бы там знаменитостью, и мог бы боксировать с Флойдом Мевезером, я полагаю. Вот мой ответ», — сказал Уайт в интервью Submission Radio.

Поединок Мейвезера и Пола состоялся 7 июня. Победитель не был выявлен по специфике правил, которые предполагали победу только нокаутом.