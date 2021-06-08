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Джордж Форман — о бое Пол — Мейвезер: «Я не мог оторваться даже на секунду»

13:03
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Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман рассказал, что смотрел выставочный поединок между Флойдом Мейвезером и Логаном Полом. Форман признался, что ему понравилось шоу, которое устроили боксеры.

«Очень странно, но я начинаю наслаждаться выставочными боями намного больше, чем «конкурентными поединками», потому что в последних нет развлекательной ценности. А вот в выставочных боях она есть.

Мейвезер превратился в слаггера (атакующий, не думающий о защите — прим. «СЭ») и преследовал соперника. Пол — высокий как Уилт Чемберлен, и он использовал джеб. Это было увлекательно. В этом парне есть что-то захватывающее. Я не знаю, куда это зайдет дальше, но я был взбудоражен. Я, золотой призер Олимпиады и двукратный чемпион мира в супертяжелом вес, не мог оторваться от боя даже на секунду. Я боялся встать и хотя бы на минуту отойти от экрана.

Это был занимательный вечер для меня. Я такого не ожидал, поверьте мне. Кто-то скажет, что выключил телевизор, но я не отходил от него, ведь думал, что в любую секунду Мейвезер может его нокаутировать. Но затем этот парень начал прыгать, использовать джеб и доминировать. У него не было такого опыта, как у Флойда, но он доминировал за счет габаритов», — цитирует слова Формана Usatoday.com.

Выставочный бой Мейвезер — Пол состоялся вчера утром, 7 июня, в Майами. Победитель не был выявлен по специальным правилам, которые предполагали победу только в случае нокаута.

 

Дополнительная информация:

https://www.usatoday.com/story/sports/boxing/2021/06/07/floyd-mayweather-logan-pau-exhibition-george-foreman-raves/7586642002

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