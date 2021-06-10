Боец легчайшего дивизиона UFC американец Шон О'Мэлли высказался о братьях Логане и Джейке Пол.

«Они меня вдохновляют. Когда я попал в UFC, в бои, я хотел быть шоуменом, — сказал Шон О'Мэлли в интервью The Schmo. — Всегда хотел быть шоуменом. Моя форма развлечения — это бои. Эти ребята являются шоуменами в своей отрасли — в боксе. Я люблю это. Я большой поклонник Джейка и Логана».

«Я смотрел бой Джейка против Бена Аскрена. Я смотрел бой Логана против Флойда Мейвезера, и я обязательно буду смотреть бой Джейка против Тайрона Вудли. Стилистически мне нравится этот поединок. Я думаю, Джейк сможет справиться с работой. Я верю в это. Мне нравится Тайрон. Я большой поклонник Тайрона, но я за Джейка. На самом деле я, возможно, поеду в Пуэрто-Рико ближе к концу его лагеря. Поеду туда и немного потренируюсь с ними, пообщаюсь. Хороший бой. Я в восторге».

В ночь на 7 июня Логан Пол провел выставочный поединок против Флойда Мейвезера. Бой прошел всю дистанцию и завершился без объявления результата, поскольку не предусматривал судейского решения.

Боксерский поединок экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли против Джейка Пола пройдет 28 августа в США. Транслятором выступит Showtime.