Экс-чемпион UFC вызвал на бой братьев Логана и Джейка Пол

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Витор Белфорт заявил, что готов подраться с братьями-видеоблогерами Джейком и Логаном Пол в один вечер.

«Я подерусь с ними обоими в одну ночь и сделаю это лучше, чем Мейвезер, – цитируют слова Белфорта Bjpenn.com. – Сначала приходит один, а когда он устанет, заходит второй.

Я призываю организаторов Triller Fight Club (турнир, на котором Белфорт проведет бой против американского блогера Тарзана – прим. «СЭ») привести двух братьев, чтобы я подрался обоими. Я быстро их прикончу. До восьмого раунда они не дотянут. Потому что всем нужно развлечение, а чтобы развлечься, это должно быть по-настоящему».

В апреле 2006 года Белфорт провел профессиональный бой по правилам бокса и нокаутировал в первом раунде Джозмарио Невеса. В мае 2018-го он завершил карьеру в MMA.

В ночь на 7 июня в Майами (США) состоялся восьмираундовый бой между легендой бокса Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом, который закончился без результата, поскольку не предусматривал судейского решения. Победитель мог быть выявлен в случае нокаута.