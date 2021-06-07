Экс-чемпион мира по версии IBF в 1-м среднем весе Роман Кармазин в интервью «СЭ» выразил мнение, что бывший абсолютный чемпион мира в 1-м полусреднем весе Константин Цзю за хороший гонорар согласился бы провести выставочный бой.

Ранее Цзю назвал выставочный поединок непобежденного боксера Флойда Мейвезера и блогера Логана Пола полным бредом. Бой продлился все отведенные восемь раундов. Победитель выявлен не был (таковы правила выставочного поединка)

«Мейвезер — красавчик, — сказал Кармазин. — Он делает деньги на пустом месте, из воздуха. С кем он дерется? С лохами, извините за выражение. И получает даже не 10 миллионов долларов, а еще больше. Красавчик. И вот те, кто говорят, что он лох, что «я бы на его месте не вышел»... Костя Цзю чего-то заявляет. Поверьте, если бы сейчас Цзю предложили 10 миллионов долларов, он бы вышел и прибил бы какого-нибудь лоха. Это все игра на публику, честно вам скажу».

(Илья Андреев)