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Глава UFC критично высказался о бое Мейвезера и Логана Пола

10:20
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Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу боя бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и боксера и видеоблогера Логана Пола.

«Это был не чертов бокс. Спрос на такие вещи всегда будут. Всегда найдутся люди, готовые выложить 50 долларов за просмотр такого боя.

Представьте, что было бы, если бы Ким Кардашьян захотела сразиться с Амандой Нуньес? Это был бы невероятный бой. Но нужно отдохнуть от этого, черт побери", — цитирует Уайта BJPenn.com.

В главном поединке вечера американский боксер Флойд Мейвезер встречался с YouTube-блогером Логаном Полом. Выставочный бой продлился все 8 раундов. По условиям поединка, в том случае, если бой продлится все предусмотренное время, победитель объявлен не будет.

Дополнительная информация:

https://www.bjpenn.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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