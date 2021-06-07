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Сехудо — о бое Мейвезера с Полом: «Представь, что олимпийский чемпион сделал бы с тем, кто проиграл блогеру»

17:31
Генри Сехудо. Фото Instagram
Генри Сехудо. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах, а также обладатель золотой олимпийской медали по вольной борьбе Генри Сехудо прокомментировал боксерский поединок между легендарным Флойдом Мейвезером и ютубером Логаном Полом.

«Эй, 50 — 1 Флойд Мейвезер, представь себе, что олимпийский чемпион сделал бы с парнем, который проиграл ютуб-блогеру. Ты бы и двух раундов не устоял со мной», — написал Сехудо в Twitter.

Бой носил статус выставочного. У бойцов была возможность выиграть нокаутом, но этого не случилось.

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