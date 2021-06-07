Бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах, а также обладатель золотой олимпийской медали по вольной борьбе Генри Сехудо прокомментировал боксерский поединок между легендарным Флойдом Мейвезером и ютубером Логаном Полом.

«Эй, 50 — 1 Флойд Мейвезер, представь себе, что олимпийский чемпион сделал бы с парнем, который проиграл ютуб-блогеру. Ты бы и двух раундов не устоял со мной», — написал Сехудо в Twitter.

Hey 50 — 1 @FloydMayweather imagine what an Olympic gold medalist would do to a guy who lost to a YouTuber. You wouldn't make it past two rounds with me. #oldman — Henry Cejudo (@HenryCejudo) June 7, 2021

Бой носил статус выставочного. У бойцов была возможность выиграть нокаутом, но этого не случилось.